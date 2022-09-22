Biyokaçakçılık yapan kişiye ceza

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yasa dışı böcek toplayan kişiye 109 bin lira para cezası verildi.

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İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale Mahallesi’nde yolda yürüyen Macaristan uyruklu Z.Z.’yi şüphe üzerine durdurdu.

Üst aramasında, sırt çantasında böcekleri saklamada kullanılan beş camlı kafes, üç küçük ahşap sepet, üç tüp kimyasal madde, içerisinde böcek ve bitki bulunan üç şişe sıvı, fotoğraf makinesi, kafa lambası, el teleskobu ve iki bıçak bulundu.

Biyokaçakçılık yaptığı tespit edilen Z.Z’ye ceza kesildi.

Z.Z’nin topladığı beş tür böcek doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.