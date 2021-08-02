Bitmeyen daireden banka da sorumlu

İstinaf mahkemesi, satın aldığı evi teslim edilmeyen on binlerce kişiyi ilgilendiren bir karar verdi. Projesi yarım kalan şirkete ödenen peşinat ve bankaya yapılan kredi ödemelerinin faiziyle tüketiciye iadesine karar verildi. Hukukçular, kararın, benzer sorun yaşayan kişiler için emsal teşkil edeceği görüşünde.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziran ayında ülke genelinde toplam 134 bin 731 konut satıldı. Aynı dönemde kredili konut satışları ise üç kat arttı. Diğer yandan İstanbul başta olmak üzere birçok ilde çok sayıda yarım kalmış konut projesi bulunuyor. Bu durum, söz konusu projelerden konut alan tüketicilerin önemli ölçüde zarara uğramasına yol açıyor. Tüketici, evini alamadığı gibi, hem şirkete bir miktar ödeme yapıyor hem de bankaya borçlanıyor.

Bankadan kredi çekti

Hürriyet’in haberine göre benzer bir sorunu yaşayan kişilerden biri de bir biyoteknoloji şirketinde CEO olarak görev yapan Özge Göktekin’di.

Göktekin, 2015 yılında Dumankaya İnşaat AŞ’nin Esenyurt’daki bir projesinde ev almaya karar verdi. Taraflar 141 bin TL değer biçilen bir daire için 29 Mart 2015’te sözleşme imzaladı. Göktekin, 34 bin 250 TL’yi peşinat bedeli olarak şirkete ödedi; 105 bin 750 TL de banka kredisi kullandı. Kredi, şirket ve konut projesi finansmanı anlaşması yapan katılım bankasından alındı. Sözleşmeye göre daire 31 Ağustos 2017’de teslim edilecekti.

Ödemenin iadesine karar verildi

Göktekin, kredisini ödediği evin teslimini beklerken 15 Temmuz 2016’da darbe girişimi oldu. Dumankaya İnşaat’a da kayyum atandı ve TMSF denetimine geçen şirketin projesi yarım kaldı. Göktekin, aldığı dairenin teslim edilemeyeceğini görünce mahkemenin yolunu tuttu. Göktekin, İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı. Dava dilekçesine göre Göktekin’in mahkemeden iki talebi vardı. Bu talepler, şirketle yapılan konut satış sözleşmesi ve bankayla yapılan kredi sözleşmesinin iptaline ilişkindi. Mahkeme, Göktekin’i haklı buldu ve yaptığı ödemenin iadesine karar verdi.

Faiziyle ödeyecekler

Karara inşaat şirketi ve bankanın avukatları itiraz etti. Ancak istinaf da tüketiciyi haklı bulup kararı onayladı. Mahkeme, Göktekin’in ödediği 81 bin 214 liranın iadesine karar verdi. Banka ve inşaat şirketi, söz konusu tutarı dört yıllık faiziyle ödeyecek.

Avukat Şenol Saltık, istinaf mahkemesinin onama kararını şöyle yorumladı: “Bu karar, benzer nitelikteki birçok davaya emsal olacaktır. Böylece, yarım kalan inşaatlara kredi veren bankanın da sorumlu olduğu tescillenmiş oldu.”