Bitlis’te Erken Tunç Çağı’na ait yaşam izlerine ulaşıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki ‘İç Kale’de yapılan kazı çalışmalarında Erken Tunç Çağı’na ait yerleşim tabakalarına ulaşıldı.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü’nden Dr. Mehmet Kulaz başkanlığında, Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Eski Ahlat Şehri Kalesi’nde yürütülen kazı çalışmalarında önemli bulgular elde edildi.

Kazı Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Sinan Kılıç, İç Kale’nin altında tarih öncesi döneme ait yerleşim yeri kalıntılarını aradıklarını belirterek şunları kaydetti:

*Kazılarımızda bulduğumuz çanak çömlek parçalarının bir kısmı milattan önce üçüncü bin yıla ait. İlk Tunç Çağı diye tabir ettiğimiz dönem. Bulunan çanak çömlek parçaları üzerinde bir istatistiksel çalışma yaptık. En son 2022’deki çalışmaları tamamladıktan sonra bulduğumuz bütün çanak çömlek parçalarının yüzde 6 kadarının İlk Tunç Çağı’na ait olduğunu gördük.

Karaz kültüründen izler

*Bu yıl yapılan çalışmalarda İç Kale’deki büyük binanın hemen önünde İlk Tunç Çağı’na ait yerleşim tabakalarına ulaştık. Böylece daha önce sadece çanak çömlek parçalarıyla bilinen bu dönem, artık hiç el değmemiş yerleşim katmanlarında incelenebilecek. Bu tabakalarda çok sayıda çanak çömlek parçasıyla bir tunç mızrak ucu ve küçük bir boğa heykelciği ele geçti. Çanak çömlek parçaları, bütün bölgede yaygın olan, milattan önce üçüncü bin yıla ait Karaz kültürünün koyu yüzlü açkılı (yüzeyi parlatılmış) pişmiş toprak kaplarının özelliklerini gösteriyor.