Bitlis balına Londra’dan ödül

Bitlis balı, Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen Uluslararası Bal Ödülleri Yarışması’nda ‘altın kalite ödülü’ne layık görüldü.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Bitlis Arıcılar Birliği Başkanı Medeni Avcil, kentin zengin floraya sahip yaylalarında arıcılık yapan Güven Güngördü’nün ürettiği balla 1 Şubat-30 Mayıs tarihlerinde başvuru kabul edilen yarışmaya katıldıklarını söyledi.

Yapılan incelemelerin ardından prolin değeri yüksek Bitlis balının ‘kalite’ kategorisinde ‘altın kalite ödülü’ne layık görüldüğünü aktaran Avcil, 24-28 Haziran’da İstanbul’da düzenlenen 47. APIMONDIA Uluslararası Arıcılık Kongresi’nde birincilik ödülünü almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Avcil, Bitlis’in bitki yapısı, yayla ve mera potansiyelinin arıcılık için elverişli olduğunu belirterek, imkan verilmesi durumunda arıcıların uluslararası platformlarda daha iyi dereceler alacağına inandığını vurguladı.

‘En prestijli ödülümüz bu oldu’

Arıcı Güngördü bugüne kadar yarışmalarda çok sayıda ödül aldıklarına dikkat çekerek, en prestijli ödülün bu olduğunu aktardı: “Başka illerde herkes bal ormanları oluştururken burada doğal bal ormanları, endemik geven bitkisi var. Balda en önemli paritelerden biri prolin değeridir. Türkiye’de en yüksek prolin değeri Bitlis balında çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği prolin değeri 180’dir. Bitlis balında 380 çıktı.”