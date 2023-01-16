Bitcoin senaryoları: ‘Toparlanma yılı olacak’

SkyBridge Capital‘in kurucusu Anthony Scaramucci, 2023 yılının Bitcoin için bir ‘toparlanma yılı’ olacağını belirtti. Scaramucci, gelecek iki-üç yılda Bitcoin fiyatının 50 bin -100 bin dolar seviyesinde işlem görebileceğini söyledi.

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CNBC tarafından St Moritz’de düzenlenen konferansta konuşan Scaramuchi, “Risklerden bahsediyoruz, ancak Bitcoine inanıyoruz” dedi.

Bloomberg HT’nin haberine göre aynı konferansa katılan yatırımcılardan Bill Tai ise, Bitcoin fiyatında hala biraz aşağı yönlü bir hareket beklediğini söyledi. Tai, fiyatın tekrar zıplamadan önce 12 bin dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini vurguladı.

CoinShares baş stratejisti Meltem Demirörs ise Bitcoin fiyatının aşağıda 15-20 bin dolar, yukarıda ise 25 bin-30 bin dolar aralığında hareket etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Demirörs, “Bitcoinde çok fazla zoraki satış kaldığını düşünmüyorum. Ancak yukarı yönlü hareketin oldukça sınırlı olduğunu düşünüyorum, çünkü çok fazla yeni sermaye girişi görmüyorum” dedi.