Bitcoin 24 saatte yüzde 5’ten fazla değer kaybetti

En büyük kripto para birimi Bitcoin, 60 bin doların altına düştü.

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AA’nın analiz şirketi Coinmarketcap’in verilerinden aktardığına göre Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 5,2 azalarak 2 trilyon 210 milyar dolara geriledi.

Bitcoin’in fiyatı, son 24 saatte Fed’in faiz kararı öncesinde Binance’in üst yöneticiliğinden istifa eden Changpeng Zhao’nun dört ay hapis cezasına çarptırılmasıyla 59 bin 120 dolara düştü.

TSİ 23.38 itibarıyla 59 bin 750 dolardan işlem gören Bitcoin’in haftalık değer kaybı yüzde 10’a yaklaştı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 73 bin 750 dolarla 14 Mart’ta kaydeden Bitcoin’in fiyatında 46 gündeki düşüş yüzde 18’i aştı.