Bisiklette saat rekorunun yeni sahibi belli oldu

İtalyan sporcu Filippo Ganna (26), bisikletle bir saatte 56,792 kilometre kat ederek rekor kırdı.

Fotoğraf: BBC

Ganna, bisikletle 60 dakikada en uzun mesafeyi kat eden isim olarak kayıtlara geçti. Başka deyişle bisiklette saat rekorunun yeni sahibi oldu. Rekor, kısa adı UCI olan Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından tescil edildi.

İviçre’de, Grenchen’deki Tissot Velodrom’da rekora imza atan Ganna, kendisi için üç boyutlu yazıcıyla özel tasarlanan Pinarello marka bisiklete bindi.

”Benim için bu kadar kişinin emek verdiği bir bisiklete binmek büyük keyif ve rekoru kırdığım için çok mutluyum” diyen İtalyan bisikletçi, çarşamba günü Fransa’da düzenlenecek yarışa katılacak.

Bir saatte bisikletle en uzun mesafeyi kat etme rekoru spordaki en prestijli rekorlardan biri. Ganna’dan önce rekor, Britanyalı Dan Bigham’a aitti. Ganna, Bigham’ın 55,548 kilometrelik rekoruna 1,244 kilometre fark attı.