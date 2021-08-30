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Yaramazlara biraz batar!

Bisikletli vali sokak köpeklerine sahip çıktı

Erzurum Valisi Okay Memiş, bisikletle doğa turu sırasında karşısına çıkan 12 yavru köpekle yakından ilgileniyor.

Fotoğraf: DHA

Bisiklet sürerken bulduğu yavruları beslemek için haftada birkaç gün yanlarına gittiğini söyleyen Vali Memiş, “Buradan her geçişte yavrularla ilgileniyoruz. Koruma ekibim, yavrulara gözleri gibi bakıyorlar” dedi.


Memiş şöyle devam etti: “Spor amaçlı sürekli doğaya çıkıyoruz. Buradaki oyuğu ve içindeki yavruları fark ettik. Çok sayıda yavru köpeği görünce çok şaşırdık. Annelerini göremedik. Birisi mi bıraktı diye düşündük. Yavrulara mama ve su verdik. Annelerinin olup olmadığını anlamak için buraya bir fotokapan yerleştirdik. Fotokapan ile gece yavruların annelerinin geldiğini gördük ve rahatladık. Terkedilmiş olsaydılar, aşılarını yaptırmak için barınağa götürecektik. Daha anneleri emziriyor. Buradan her geçişte yavrularla ilgileniyoruz.

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