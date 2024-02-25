Bisiklet, televizyon, boks eldiveni: Ankara’da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı EGO otobüsleri, ANKARAY ve metrolarda 2021-2022 yıllarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı.

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EGO Genel Müdürlüğüne bağlı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen açık arttırmada bisikletten televizyona, cep telefonundan boks eldivenine, fotoğraf makinesinden müzik aletine kadar birçok farklı ürün yer aldı.

EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Bülent Kılıç, açık arttırmaya vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu ifade ederek iki binden fazla ürünün satışa sunulduğunu söyledi.

Bir yıl süreyle sahiplerini bekliyor

EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY’da yolcular tarafından unutulduktan sonra görevli şoförler ve hareket memurları tarafından ‘Kayıp Eşya Servisi’ne teslim edilen eşyadan, üzerinde bilgi bulunanlar sahiplerine ulaştırılıyor.

Sahiplerine ulaşılamayan eşyanın listesi her ay dönemsel olarak EGO Genel Müdürlüğünün “www.ego.gov.tr” başlıklı internet sayfasında yayınlanıyor.

Eşyalar, sahiplerine bir yıl içinde ulaşılamaması durumunda açık artırmayla satılıyor.