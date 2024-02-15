Yaramazlara biraz batar!

BİSAM: Açlık sınırı 15 bin lirayı aştı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın (BİSAM) verilerine göre açlık sınırı 15 bin lirayı geçti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Asgari ücretle (17 bin 2 lira) geçinmeye çalışan milyonlarca yurttaş her geçen gün daha da zorlanıyor.


BİSAM’ın açıkladığı ocak dönemi raporuna göre Türkiye’de dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli asgari harcama tutarı olan açlık sınırı 15 bin 33, yoksulluk sınırıysa 51 bin 998 liraya yükseldi.

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BİSAM: Açlık sınırı 15 bin lirayı aştı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın (BİSAM) verilerine göre açlık sınırı 15 bin lirayı geçti. Asgari ücretle (17 bin 2 lira) geçinmeye çalışan milyonlarca yurttaş her geçen gün daha da zorlanıyor. BİSAM’ın açıkladığı ocak dönemi raporuna göre Türkiye’de dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli asgari harcama tutarı olan açlık sınırı […]

Akşam Postası / 15 Şubat 2024

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