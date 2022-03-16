Birkenstock’tan, Carrie Bradshaw’un favori ayakkabı markasıyla işbirliği

Lüks ayakkabı markası Manolo Blahnik ve rahat terlik ve sandaletleriyle ünü Birkenstock işbirliğinde gösterişli terlik koleksiyonu doğdu.

Fotoğraflar: Manolo Blahnik

‘Sex and The City’ dizisinde neredeyse bir yan rol kadar kendine yer bulan Manolo Blahnik ayakkabılar Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) karakterinin favorisiydi. Mr. Big’in evlenme teklifi sırasında tek taş yüzük yerine bir çift taşlı mavi saten Blahnik uzattığı Carrie karakteri markayla özdeşlemişti.

Pandemiyle gündelik hayatın daha büyük bir parçası haline gelen rahatlık kavramıyla Birkenstock terliklere ilgiyi daha da artmıştı.

Mantar tabanları, deri ve süet bantlarıyla rahatlığın simgesi terlikler Manolo Blahnik dokunuşuyla ihtişam kazandı. Yedi parçadan oluşan koleksiyonda kadife ve taş toka ayrıntıları kullanıldı.

24 Mart’ta satışa çıkacak koleksiyondaki parçaların fiyatının 750-810 dolar (11-12 bin lira) arasında olması bekleniyor.