Birinci Dünya Savaşı’nda inşa edilen ‘deniz kalesi’ açık artırmayla satıldı: Otel veya restoran olabilir

Britanya’da, Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) sırasında inşasına başlanan ‘deniz kalesi’ açık artırmada 490 bin sterline (10 milyon 323 bin lira) satıldı.

Fotoğraflar: Agents Savilles

Ülkenin doğu sahilindeki Grimsby’ye 3 deniz mili mesafedeki, tekne veya helikopterle ulaşılabilen ‘Bull Sand’ adlı yapı denizden saldırılara karşı savunma amaçlı inşa edilmişti.

Zırhlı yapıyı açık artırmaya çıkaran Agents Savills’ten Steven Morish, müzayedenin 50 bin sterlinle (1 milyon 53 bin lira) açıldığını, çok sayıda kişinin teklif verdiğini ve yarım milyon sterline yakın fiyata ulaşıldığını belirterek, ‘‘Satın alan kişinin hayal gücünün kuvvetli olduğunu düşünüyoruz. Ne yapacağını biz de merak ediyoruz” dedi.

Morish, eşine ender rastlanan yapının lüks bir otel, restoran ya da turistlere yönelik bir yere dönüşeceğini tahmin ettiğini söyledi.

200 kişiyi aynı anda ağırlayabilecek büyüklükteki yapının, savaş gemilerinden gelecek saldırılara ve Hull, Grimsby gibi yerleşim yerlerine denizden girilmesine engel olmak amacıyla 30 santimetre kalınlığında zırhla kaplandığını anlatan Morish, bu deniz kalesinin daha küçüğü Haile Sand’in 2018’de 117 bin sterline satıldığını anımsattı.