BirGün’ün haberine ‘sehven’ erişim engeli

BirGün gazetesi, erişim engeli talebini değerlendiren mahkemenin konuyla alakasız bir haberi de engellediğini yazdı.

Gazete, geçen haziranda ‘AKP’li vekilin kızı ile Martı’nın CEO’su evlendi, nikâh öncesinde Erdoğan ziyaret edildi’ başlıklı bir haberin yayınlanmasının ardından bir hukuk bürosundan iki avukatın ofisi ziyaret ederek haberin kaldırılmasını rica ettiğini belirtti. BirGün, bu talebin karşılanmayacağını avukatlara bildirdi.

Habere göre, bir avukat daha sonra söz konusu haberle ilgisi bulunmayan iki müvekkili adına 14 Aralık’ta çeşitli haberler için erişim engeli talebinde bulundu. Talep 15 Aralık’ta kabul edilirken, 10 habere erişim engeli getirildi. Bunların arasında, ‘AKP’li vekilin kızı ile Martı’nın CEO’su evlendi‘ haberi de yer aldı.

Erişim engeli kararı sonrası hukuk bürosu, gazeteye e-posta göndererek yine söz konusu haberin kaldırılmasını istedi. E-postada yalnızca diğer linkler ve başvuran kişinin adının gizlendiği ekran görüntüsüne yer verildiği belirtildi.

‘Yanlışlıkla eklendi’

Erişim engeli kararını aldıran avukat, BirGün’e açıklamasında, daha önce Martı şirketinin talebi üzerine söz konusu haberle ilgilendiklerini, ancak hukuki bakımdan işlem gerektirmediği sonucuna vardıklarını, bu nedenle Martı şirketiyle vekâlet ilişkisi kurmadıklarını dile getirdi.

Avukat, BirGün’ün haberiyle daha önce ilgilendikleri için sistemlerinde kayıtlı olduğunu, kayıtlardaki karışıklık nedeniyle haberin sehven başvuruya konulduğunu, hatanın da mahkeme tarafından da fark edilmeyerek ilgili kararın verildiğini kaydetti.

Avukat, Çatalca Sulh Ceza Hâkimliği’ne karar düzeltme başvurusunda bulunacağını ifade ederken, gazete avukatları da karara itirazda bulunacak.