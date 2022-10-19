Bir zahmet: Çalışma bakanı, madenlerin risk derecelerine tekrar bakacakmış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye’nin ölümlü iş ‘kazalarında’ kötü bir karneye sahip olduğunu kabul etti.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’deki patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamadan sonra, Sayıştay’ın 2019’da madenle ilgili uyarıda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hükümet, yeterli tedbirlerin alınmadığı iddialarını reddederken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa patlamayı kadere bağlamıştı.

Dünya gazetesinden Hatice Aydoğan Özsökmen’e konuşan Bilgin, Türkiye’nin ölümlü iş ‘kazalarında’ kötü bir karneye sahip olduğu yolundaki eleştirilerin hatırlatılması üzerine “Maalesef doğru” diyerek acı tabloyu kabul etti.

Bilgin, Türkiye’deki madenlerinin risk derecelerinin yeniden değerlendirileceğini belirterek şunları söyledi: “Bu durumun yeniden değerlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Bakanlık olarak Türkiye’deki mevcut tüm madenlerin risk derecelerinin yeniden değerlendirilmesini istedim. Önceden bir derecelendirme vardı elbette. Ancak Türkiye’deki tüm madenlerin tek tek mevcut durumuna ve risk derecelerine tekrar bakacağız.”

Bilgin ayrıca, kazanın nedenini henüz bilmediklerini söylerken, Amasra’daki maden ocağında da personel ve teknoloji eksikliğinin olduğu iddialarını reddetti. Bakan, kazanın kaynağıyla ilgili bakanlık müfettişlerinin raporlarından sonra kamuoyuna açıklama yapacaklarını söyledi.

Bilgin, Sayıştay’ın 2019’daki Amasra madeni raporunun değerlendirilip değerlendirilmediğiyle ilgili şunları söyledi: “Bu, Sayıştay raporuyla anlaşılabilecek bir mesele değil. Daha teknik düzeyde bilgilere ihtiyacımız var. Elimizde daha objektif verilerin olması lazım. Onu da iş güvenliği, iş sağlığı uzmanlarımız yapacak. Kazanın teknik boyutunu derinleştirmek üzere soruşturma heyetini 6 kişiye çıkardım. Onların verilerini, analizlerini çok önemli buluyorum. Kurumun kendi güvenlik uzmanlarının raporları vardır. Hepsini ortaya çıkaracağız. Mukayeseli inceleyeceğiz. Bu derinlemesine çalışmadan sonra ortaya çıkar, ama Sayıştay raporu, hele 2019’un raporu, bugün için çok fazla bir şey söylemez.”