Bir ülke daha kripto para madenciliğini yasakladı

Kosova, küresel enerji krizinin yarattığı koşulların olumsuz etkileri nedeniyle ülke genelinde kripto para üretimini yasakladı.
Bitcoin üretimi, özel bilgisayarlar ve işlemciler tarafından karmaşık hesaplamalar gerçekleştirilerek yapılıyor. Bitcoin madenciliğinin tükettiği yüksek elektrik ise dünyada kripto para karşıtlarının en önemli argümanlarından.
Kosova Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli, yasak kararının geçen yıl enerji tedarikinde acil durum önlemleri için kurulan teknik komitenin tavsiyeleri doğrultusunda alındığını belirtti: “Teknik komitenin tavsiyelerine dayanarak, geçen hafta Kosova Cumhuriyeti topraklarında kripto para üretimini yasaklayan acil durum önlemleri kararını aldım.”
Rizvanolli, kanun uygulayıcı kurumların bu karar doğrultusunda kripto üretim yerlerini belirleyerek tüm ilgili kurumların desteğiyle söz konusu faaliyetleri durduracaklarını vurguladı.
Bakan ayrıca Kosova halkının yaşam koşullarını daha fazla zorlaştırmadan enerji krizinin üstesinden gelmeyi amaçladıklarını kaydetti.
Dünya kripto para madenciliğinin yaklaşık yüzde 70’inin yapıldığı Çin de geçen sene bunu yasaklamıştı.
Bitcoin’in enerji tüketimi
Cambridge Üniversitesi tarafından yayımlanan Bitcoin Elektrik Tüketimi İndex’inden elde edilen verilere göre Bitcoin madenciliği yıllık yaklaşık 120 teravat elektrik tüketiyor.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre ise Türkiye’de 2020’de 290 teravat elektrik tüketimi gerçekleşti. Verilere göre Bitcoin’in elektrik tüketimi Türkiye’nin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 41’ne denk.