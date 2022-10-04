Bir tondan ağır balkabağıyla ülke rekoru kırdı

ABD’nin New York eyaletinde yetiştirilen 1158 kilo 475 gramlık balkabağı rekor kırdı.

Fotoğraf: Great Pumpkin Farm

Dev balkabağını yetiştiren Scott Andrusz’un başvurusu üzerine hafta sonu ölçüm yapıldı. Andrusz’un Buffalo kentinin banliyölerinden Clarence’te yetiştirdiği balbakağı, ülkede şimdiye kadar yetiştirilen en ağır balkabağı olarak kayıtlara geçti.

Daha önceki ülke rekoru 1146 kilogram 682 gramlık bal kabağına aitti. New York eyaletinin rekoruysa 1141 kilo 692 gramlık kabağa aitti.

Bu iki kabağı da sollayan rekortmen balkabağı, ‘Great Pumpkin Farm’ adlı çiftlik tarafından düzenlenen festivalde 16 Ekim’e kadar sergilenecek.

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre İtalya’da 2021’de yetiştirilen 1225 kilo 607 gramlık kabak dünya rekorunun sahibi.