Bir tel tokayla başlayan takasta tek kuruş ödemeden ev sahibi oldu

ABD’de yaşayan bir kadın 1,5 yıl önce bir tel tokayla başladığı takasa dayalı alışverişlerinde 28’inci takasında hayaline kavuştu: O artık ev sahibi.

Fotoğraflar: TikTok

29 yaşındaki Demi Skipper Mayıs 2020’de o zamanlar hiç takipçisi olmayan TikTok hesabından bir tel tokayla başlayacağı ve sonunda ev sahibi olmayı planladığı ‘Trade me’ isimli takas zinciri projesini duyurdu.

Şimdi 5 milyon takipçiyle mutlu haberi paylaştı. Tek kuruş ödemeden Tennessee’de 80 bin dolarlık büyük bahçeli bir evin sahibi oldu.

2006’da bir ataçla başlayıp ev sahibi olan başka birinin hikayesinde ilhamla çıktığı bu yolda başta olumsuz yorumlar aldı, asla başaramayacağı söylendi.

Bütün aşamalarını TikTok’tan paylaştığı ‘zorlu‘ yolda hedeflediğinden birkaç ay gecikmeli de olsa amacına ulaştı.

Takaslarını Craigslist, eBay, Facebook gibi platformlar üzerinden yaptı.

Giderek artan popülerliği Chipotle restoran zincirinin dikkatini çekti ve son takaslarından birinde şirket elindeki üç traktör için ‘ünlü kartı‘ vermeyi teklif etti. Yalnızca sınırlı sayıda bulunan kartlar sahibine bir yıl boyunca restoranlardan ücretsiz yemek yeme ve 50 kişilik yemek daveti verme hakkı sağlıyor. Değeriyse 20 bin dolar.

Skipper elindeki bu kıymetli kart için doğru takası bulursa ev hayaline bir adım daha yaklaşacağını biliyordu. Sonunda restoran zincirinin hayranı bir Kanadalı kart için Tesla güneş paneliyle donatılmış bir çekme karavan teklif etti.

Üstelik Kanada’da yaşayan Alyssa isimli kadın kartla sağlayacağı yemeklerin bir kısmını çalıştığı kadın sığınma evine bağışlayacaktı.

Takası kabul eden Skipper, 40 bin dolar değerindeki karavanı arabasına bağlayıp ABD’ye getirmek istediğinde bir engelle karşılaştı. Tekerleklerinin ABD’de kullanımı yasak olduğundan bürokratik engelleri aşmak için haftalarca her gün yetkilileri aradı ve sonunda gerekli belgeleri aldı. Kanada’ya gidip teslim aldığı karavanı boya gibi birkaç küçük tadilat sonrası takasa çıkardı.

İlgilenenlerden biriyle iletişime geçtiğinde, ev alım satımı yapan kadın başından beri Skipper’ı takip ettiğini ve takas teklif etmek için doğru ürünü beklediğini anlattı.

Şimdi Skipper ve eşi San Francisco’daki kiralık evlerinden Tennessee’de sahibi oldukları eve taşınıyor. Hayallerini mümkün kılan tel tokayı başka bir şeyle takas ederek geri alıp çerçeveletip evlerine asmayı planlıyorlar.