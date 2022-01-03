Bir Sun haberi: Covid’in komalık ettiği hemşire Viagra’yla kurtuldu

Britanya’da 28 gün komada kalarak Covid-19’la mücadele eden bir hemşirenin Viagra’yla kurtulduğu öne sürüldü.

Fotoğraf: The Sun

Sansasyonel haberleriyle de bilinen İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Lincoln County Hastanesi’nde Covid-19 hastalarının tedavisinde görevli 37 yaşındaki Monica Almeida’ya ekim ayı sonunda yapılan corona virüs testi pozitif çıktı.

Çift aşılı astım hastası Almeida dört gün sonra tat ve koku duyusunu kaybetti ve kan öksürmeye başladı. Ertesi gün oksijen seviyelerinin de düşmesi üzerine hastaneye başvurunca ilaç yazılarak eve gönderildi.

Eve dönmesinden birkaç saat sonra nefes alamayan Almeida hızla acile kaldırıldı. Oksijen seviyeleri düzelse de durumu kötüleşmeye devam edince bu kez yoğun bakıma alındı.

16 Kasım’da ilaçla yapay komaya sokulan Almeida’nın Portekiz’deki ebeveynlerine durumun kötüleştiği ve kızlarıyla vedalaşmak için Britanya’ya gelmesi söylendi.

Hastanın gidişatı umutsuz görününce solunum cihazının kapatılmasına 72 saat kala doktorlar Viagra kullanmaya karar verdi.

Viagra kan damarlarını genişletme özelliği nedeniyle onay alınan bazı hastalarda deneysel tedavi olarak uygulanıyor.

14 Aralık’ta komadan çıkan hasta Noel’den önce taburcu edildi.

Viagra sayesinde sağlığına kavuştuğunu düşünen Almeida doktorlarının hızlı bir şekilde bu tedaviyi kullanmaları nedeniyle övdü: “Doktorum Viagra kullandıklarını söylediklerinde şaka yaptığını sanıp güldüm. Bana ‘Ciddiyim çok miktarda Viagra aldın‘ dedi. Benim küçük Noel mucizem oldu. Beni kurtaran kesinlikle Viagra’ydı. 48 saat içinde nefes yollarımı açltı ve akciğerlerim tepki vermeye başladı.”

Şimdi evde iyileşme süreci devam eden iki çocuk annesi hemşire aşılarını olmasaydı ölebileceğini belirterek herkese aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.