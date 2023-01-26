Bir kuşağın efsane oyunu: James Bond GoldenEye 007 yarın Nintendo Switch ve Xbox’ta

İlk kez 1997 yılında çıkan ikonik James Bond oyunu GoldenEye 007, hem Xbox hem de Nintendo Switch’te yarından itibaren oynanabilecek.

Britanyalı oyun şirketi Rare tarafından geliştirilen ve Nintendo tarafından yayınlanan GoldenEye 007, 1997 yılında çıktıktan bir süre sonra ikonik video oyunları arasındaki yerini almıştı. Nintendo 64’te çıkan oyun, Pierce Brosnan’ın başrolünde oynadığı 1995 yapımı James Bond filmine dayanıyordu.

25 yıl sonra tasarlanan yeni versiyonda, 4K çözünürlük, daha pürüzsüz kare hızları ve bölünmüş ekranla çoklu oyuncu desteği gibi özellikle getiriyor.

Ancak online çoklu oyuncu deneyimi sadece Nintendo Switch ile sınırlı olacak. Zira Nintendo Switch’te orijinal oyun kullanılırken, Xbox için orijinaline sadık kalarak yeniden hazırlandı.