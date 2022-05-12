Bir kravat vardı, sahi ne oldu ona?

Artık çok daha az sayıda erkeğin kravat taktığı aşikar. Erkek giyiminin bu temel parçası gardıroplardan tamamen çıkacak mı?

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Pandemi yalnızca çalışma alışkanlıklarını değil iş kıyafetlerini de derinden etkiledi. Yatak odasından girilen iş toplantılarında takım elbise giyip kravat takmak kimsenin aklına da işine de gelmedi. Aslında kravatın durumu pandemiden önce de çok parlak değildi. Erkek giyiminde kalıplar kırıldıkça bu demirbaş aksesuar da eski önemini kaybetti.

Buraya kadarını hemen hepimiz biliyoruz. Bundan sonrasını, konuyu Wall Street Journal için araştıran Todd Plummer anlatıyor.

“Bazı erkekler dalga geçilme korkusuyla kravat takmaktan çekinir hale geldi” diyor Plummer. Örnek olarak 33 yaşındaki yatırımcı George Birman’ı gösteriyor: “İş yemekleri ve müşteri toplantıları için yıllarca kravat toplamış. Şimdi hepsi çekmecede bekliyor. Arada takıp işe gittiğinde, arkadaşları ‘iş görüşmesinden mi geliyorsun’ diye takılıyorlarmış.”

Klasik kravatseverler için durum umutsuz gibi görünse de moda profesyonelleri kravatı yenilemenin peşinde düşmüş bile. Macy’s erkek giyim departmanı yöneticisi Sam Archibald anlatıyor:

“Her gün takılan ‘bankacı‘ kravatların yerini, özel durumlar için seçilen özel kravatlar alıyor. Parlak renkler, grafik desenler, çiçek desenleri… Kravatı daha geniş anlamda bir boyun aksesuarı gibi düşünmek gerekiyor.”

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Yazıya göre, butikler de kravatın iş toplantılarından çıkıp partilere aktığını fark ediyor. Cambridge, Massachusetts’te Andover Shop’un yöneticiliğini uzun süredir yapan Larry Mahoney kravatın resmiyetin sembolü olduğunu söylüyor: “Eskiden kravat işle birlikte düşünülürdü. Bugün artık iş adamlarının tekelinde olan bir aksesuar değil. Resmi iş dünyasıyla özdeş değil.”

Cinsiyet sınırlarının belirsizleştiği moda trendinin ve bu trendin öncülerinin de kravat hakkında söyleyecek sözü var: Los Angeles’ta kapsayıcı giysiler yapan SharpeHaus markasının kurucusu Leon Elias Wu, kravatın daha yaygın kullanıldıkça geleneksel erkekliği çağrıştıran imajının yıkıldığını düşünüyor: “Bu anlamda yenilikçi bir tavır olabilir.”