Bir kişinin etrafa ateş açtığı Canberra Havalimanı tahliye edildi

Avustralya’nın başkenti Canberra’daki havalimanı, bir kişinin etrafa ateş açması sonrasında tahliye edildi.

Fotoğraf: www.abc.net.au

Bugün yerel saatle öğleden sonra, havalimanında check-in yapılan alanda beş el silah sesi duyuldu. Yaralanan olmadı. Ancak büyük panik yaşandı.

Havalimanındaki herkes korku içinde koşuşturup saklanmak için güvenli bir yer aradı. Etrafa ateş açan adam kısa süre içinde polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Polis, önlem olarak havalimanının tahliye edilmesini istedi.

Saldırı girişiminin nedeni henüz belirlenmedi.

Bir görgü şahidi BBC’ye, bir masanın altına saklandığını, bir başka görgü şahidi Alison da bavullarını teslim ettiği sırada silah sesi duyunca arkasını döndüğünü ve havalimanının ortasında elinde tabanca olan bir adam gördüğünü, çok korktuğunu söyledi.

ABC kanalının muhabirlerinden Lily Thomson da yaşananlara şahit olanlardandı. Silah seslerinin ardından panik içinde çığlıklar duyulduğunu söyleyen Thomson o anları şöyle anlattı: ”Bir büyükanne gördüm. Kucağında henüz bebek olan torunuyla koşturuyordu. Yüzündeki ifadeden ne kadar korktuğu ve ciddi bir durum olduğu anlaşılıyordu. Herkes koşturmaya başladı. Ben büyükannenin ve bebeğin yanında durdum. Bir danışma masasının arkasına saklandık. Birkaç dakika sonra saklandığımız yerlerden çıkıp havalimanını terk etmemiz istendi.”

Bazı uçuşlar iptal edildi, bazılarının kalkış saati değişti.