Bir ilk: Disney ve Universal'dan yapay zeka şirketi Midjourney'e telif davası

ABD merkezli yapım şirketleri Disney ve Universal, telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yapay zeka görsel oluşturma aracı Midjourney’e dava açtı.

Fotoğraflar: Universal / Disney

Bu, büyük Hollywood stüdyolarının yapay zeka teknolojisi geliştiren bir şirkete karşı açtığı ilk telif davası.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki federal mahkemede açılan davaya ilişkin dilekçede Midjourney’in Disney ve Universal stüdyolarına ait ‘Star Wars (Yıldız Savaşları)’ ve ‘Minionlar’ da dahil çok sayıda ünlü filmin karakterlerinin görsellerini izinsiz kopyaladığı iddia edildi.

Universal’ın Shrek karakteri ve Midjourney kopyası

‘Dipsiz intihal kuyusu’

Midjourney’nin ‘dipsiz bir intihal kuyusu’ olarak nitelendiği dilekçede şöyle dendi: “Korsanlık korsanlıktır ve ihlal eden bir görüntü ya da videonun yapay zeka veya başka bir teknolojiyle yapılmış olması onu daha az ihlal edici yapmaz.”

Yapım şirketleri daha önce Midjourney’den bu ihlalleri durdurmasını ya da kullanıcıların telifli karakterler içeren görseller üretmesini önleyecek teknolojiler geliştirmesini talep ettiğini ancak bunun gözardı edildiğini kaydetti.

Disney ve Universal telif hakkı ihlal edilen her ‘eser’ için 150 bin dolara kadar tazminat istiyor. Yapay zeka aracının telif hakkı ihlali yapmasının engellenmesi de bir diğer talep.

Disney’in Yoda karakteri ve Midjourney kopyası

Midjourney’den davayla ilgili henüz açıklama yok ancak şirketin üst yöneticisi (CEO) David Holz konuya ilişkin şunu dedi: “Devam eden hukuki süreçler hakkında konuşamam çünkü dünya o kadar rahat değil ancak bence Midjourney çok uzun süre var olmaya devam edecek. Bence herkes bizim buralarda olmamızı istiyor.”