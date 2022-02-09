Bir günde yüzde 8,63 yükseldi: İstanbul’da baraj doluluğu yüzde 80’e dayandı

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 76,84’e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2021’in sonbahar aylarında yüzde 41’e kadar gerileyen barajlardaki su seviyesi son dönemdeki kar yağışı ve yağmurlu havanın etkisiyle önemli oranda arttı.

İlde etkili olan kuvvetli yağışın ardından barajlarda dün 68,21 olan su seviyesi, bugün yüzde 76,84’e ulaştı. Doluluk seviyesi bir günde 8,63, son iki haftada 22,20 puan arttı.

Istrancalar ve Elmalı yüzde 100’e ulaştı

Kapasite olarak en küçük barajlar Istrancalar ve Elmalı yüzde 100 dolarken, en büyük baraj Ömerli ise yüzde 94,37 seviyesine ulaştı.

Su miktarı Pabuçdere’de yüzde 85,88, Kazandere’de yüzde 87,49, Sazlıdere’de yüzde 44,95, Alibey’de yüzde 66,17, Darlık’ta yüzde 74,32, Büyükçekmece’de yüzde 71,43, Terkos’taysa yüzde 71,03 olarak kaydedildi.

Bu yıl 9 Şubat itibariyle barajlara düşen yağış miktarı metrekareye 175,49 kilogram olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibariyle 667,46 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul’da günlük su tüketimiyse dün itibariyle 2 milyon 742 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay’dan ocak ayında şu ana kadar alınan su miktarıysa 52,02 milyon metreküp. İstanbul’da içme suyu arıtma tesislerinden 2022’de şehre verilen toplam su miktarı 71,56 milyon metreküp.

Son 10 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 9 Şubat baz alındığında 2012’de yüzde 74,53, 2013’te yüzde 79,15, 2014’te yüzde 31,81, 2015’te yüzde 90,21, 2016’da yüzde 84,81, 2017’de yüzde 85,77, 2018’de yüzde 75,65, 2019’da yüzde 90,40, 2020’de yüzde 60,09, 2021’de ise 44,78 olarak kayda geçti.