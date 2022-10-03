Bir günde üç kadın cinayeti

Ankara, Isparta ve Muğla’da üç kadın erkekler tarafından öldürüldü.

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Isparta’da Büyükgökçeli köyünde çobanlık yapan Sezer I. (38) dün akşam ormanlık alandaki ağılda, eşi Yadigar I.’ya (40) tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi Isparta-Eğirdir kara yolu Okuyanlar Çiftliği mevkisinde yakaladı. İşlemleri sürüyor.

Muğla

Muğla’nın Boğalar Mahallesi’nde H.T. (29) ile aralarında husumet olduğu öne sürülen akrabaları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T. evden getirdiği av tüfeğiyle akrabalarına ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği H.T.’nin amcasının eşi Döne T. (60) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Döne T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan H.T.’nin ise evinin yaklaşık 1 kilometre uzağında aynı tüfekle intihar ettiği belirlendi.

Ankara

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi başkanı olarak görevli Serkan Tüzün dün gece saat 23.15 sıralarında Ankara Etimesgut’ta bulunan hakim lojmanında önce eşini vurdu, sonra da intihar etti.

Olayın nedeni bilinmezken, savcılık soruşturma başlattı. Hakim ve katlettiği eşinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Serkan Tüzün, BBP ve MHP’ye yakın olan Alperen Ocakları’nın eski genel başkanıydı.