Bir gelinlik sekiz gelin: Aynı aileden üç kuşak giydi

ABD’de yaşayan Adele Larson 16 Eylül 1950’de Roy Stoneberg’le evlendi. Gelinliğini, aradan geçen 72 yıl içinde üç kuşaktan sekiz gelin giydi.

Adele Larson Stpneberg ve Roy Stoneberg.

Uzun kollu, çok sayıda kumaş kaplı düğmesi bulunan saten gelinliği Chicago kentindeki bir mağazadan 100 dolara satın alan Larson, onu kuşaktan kuşağa aktarmayı başardı. Ondan üç yıl sonra, Haziran 1953’te evlenen kız kardeşi Eleanor, John Milton’la evlendiğinde üzerine aynı gelinlik varmış.

Kendisi de aynı gelinlikle evlenen yeğeni, Julie Frank Mackey gelinliğin öyküsünü ABC’de yayınlanan Good Morning America programına anlattı: ”100 dolar o zaman için büyük paraymış. Teyzemin gelinliği çok güzel, sade bir gelinlik. Modası geçmez. Kız kardeşi Eleanor’a yani diğer teyzeme gelinlik almak istediklerinde, ‘Ablamınkini giyerim neden yenisini alalım’ demiş. Ve, ailedeki kadınların aynı gelinliği giyme geleneği başlamış.”

Sharon Larson Frank ve John Frank.

Gelinliği üçüncü kez giyen isim Mackey’nin annesi yani Adele Larson Stoneberg’in diğer kız kardeşi Sharon Larson. Mayıs 1969’da John Frank’le evlendiğinde onun da üzerinde ablaları gibi aynı gelinlik varmış.

Severek giymişler

Üç kardeşten sonra gelinlik ikinci kuşağa aktarılmış. Adele Larson Stoneberg’in 1982’de evlenen kızı Susan, ”Annemle çok yakındım. Biz birbirine çok bağlı bir aileyiz. O nedenle çocukluktan beri evlendiğimde o gelinliği giymek istedim” diyerek gelinliği isteyerek giydiğini anlattı.

Onu, Eleanor Larson Milton’ın kızı Carol izlemiş. 1990’da Lawrence Zmuda’yla evlenen Carol Milton Zmuda ‘aile gelinliğini giyen’ beşinci isim: ”Nişanlandığımda başka bir gelinlik aramak aklıma bile gelmedi. Annemin, teyzelerimin, kuzenimin giydiği gelinlikle evlenecektim.”

Carol Milton Zmuda, Adele Larson Stoneberg’in yeğeni, Elanor Milton’ın kızı.

Jean Milton Ellis.

Altıncı isimse Carol Milton Zmuda’nın 1991’de Tom Ellis’le evlenen kız kardeşi Jean Milton Ellis, yani Eleanor Larson Milton’ın diğer kızı.

Julie Frank Mackey-Tom Mackey

22 yıl giyilmeyen gelinlik 2013 yılında yeniden özenle saklandığı dolaptan çıkarılmış. O yıl şubat ayında Tom Mackey’le evlenen Julie Frank Mackey yedinci isim olmuş. O diğerlerinden uzun boylu olduğu için parça ekletmiş. Gelinliğin kapalı olan yakasını V yakaya çevirmiş ve annesinin hazırladığı duvağı takmış.

Gelinliği giyen sekizinci ve son isimse 5 Ağustos’ta evlenen üçüncü kuşak temsilcisi Serena Stoneberg Lipari. O, Adele Larson Stoneberg’in torunu. giymekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Stoneberg Lipari’nin duvağını annesi tasarlamış. Chris Lipari’yle anneannesinin dedesiyle evlendiği kilisede hayatını birleştiren Stoneberg Lipari’nin düğünü tüm aileyi bir araya getirmiş. Hatıra fotoğrafında sadece 1989’da hayatını kaybeden Adele Larson Stoneberg yok.

Carol Milton Zmuda’nın kaleme aldığı ‘The Bride Book’ta da öyküsü anlatılan gelinlik 72 yıl boyunca profesyoneller tarafından temizlenerek iyi koşullarda saklanmış.

Gelinlerin her biri, farklı duvak, çiçek gibi aksesuarlar kullanmış ve aileye sorulursa gelinlik hepsine de çok yakışmış! Ve, hepsi de evliliklerinde çok mutlu olmuş.