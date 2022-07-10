Bir fıçı İskoç viskisi rekor fiyata satıldı

Eşine nadir rastlanan bir İskoç viski 16 milyon sterline (332,46 milyon lira) satıldı. Bir Asya ülkesinde yaşayan koleksiyonerin satın aldığı viskinin rekor fiyata alıcı bulduğu açıklandı.

Fotoğraf: BBC (temsili)

Financial Times’ın haberine göre, 1975 tarihli single viski, nisan ayında 1 milyon sterline (20,78 milyon lira) satılan viskinin kırdığı rekoru ‘katladı.’

Viski uzmanı Charles MacLean, İskoçya’nın Islay Adası’ndaki Ardberg damıtımevinde üretilen ‘3 No’lu fıçı’nın nadide bir viski olduğunun ve tadının çok özel olduğunu altını çizerek, satışın tarihe geçtiğini söyledi.

Ardbeg’in CEO’su Thomas Moradpour da viskinin ada halkı için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Damıtımevinin üretimden sorumlu yöneticisi Bill Lumsden, ”Kariyerim boyunca sadece iki veya üç kez böyle bir viski tattım. 1970’lerde burada üretilen viskilerden çok az kaldı” ifadelerini kullandı.