Bir dönem jet sosyeteye girdi, en çok aranan isimler listesindeydi: İtalya’ya iade edildi

İtalya’nın bir dönem en çok arananlar isimleri arasında yer alan, geçen yıl Brezilya’da yakalanan uyuşturucu baronu ülkesine iade edildi.

Geçen yıl yakalandığında çekilen bir kare. Fotoğraf: Reuters

‘Milano’nun kokain kralı’ olarak tanınan Rocco Morabito (55), 30 yıl hapis yatacak. Brezilya ve İtalyan polis teşkilatlarının ortak operasyonu sonucunda Mayıs 2021’de Brezilya’nın Joao Pessoa kentinde yakalanıp tutuklanan Morabito’nun geçen hafta İtalya’ya iadesine karar verilmişti.

Gençlik yıllarında kokain kaçakçılığı yapan Ndrangheta mafya örgütünün kilit isimlerinden biri haline gelen Morabito, kısa sürede Milano kentinde ‘kendi adına’ uyuşturucu kaçakçılığı yapmaya başladı.

Güney Amerika’dan İtalya’ya kokain getiren ve satan Morabito, kentteki jet sosyeteyle yakın ilişki kurdu. Şık takım elbiseler giyerek onlarla bir araya geldiği sırada polisin dikkatini çekti. Polis şüphelenmeye başlayınca ülkeden kaçtı.

Uruguay’da cezaevinden kaçtı

Brezilya’da ‘Francisco Capeletto’ adıyla sahte kimlikle yaşayan Morabito sonra Uruguay’a yerleşti ve en az 13 yıl da orada yaşadı. İçi değerli eşyalar ve sanat eserleriyle dolu villasında lüks bir yaşam süren uyuşturucu baronu, 2017’de kızını ‘gerçek adıyla’ okula kaydettirince yakayı ele verdi. Onu takibe alan polis, karısıyla kavga ettikten sonra başkent Montevideo’da yerleştiği otele baskın düzenledi. Yakalandığında üzerine silah ve 13 cep telefonu vardı.

Fotoğraf: Uruguay İçişleri Bakanlığı

İki yıl hapis yattıktan sonra 2019’da, İtalya’ya iade edilmeyi beklerken Uruguay’daki cezaevinden üç mahkumla beraber kaçtı. Yeniden Brezilya’ya giden Morabito, geçen yıl bu ülkede bir otelde yakalandığında yıllar süren ‘kovalamaca’ sona erdi.

Morabito, bugün İtalya’nın başkenti Roma’ya ulaştı.