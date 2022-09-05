Bir devrin sonu: Şevket Çoruh, Arka Sokaklar’dan ayrılıyor

16 sezondur devam eden ve 17’nci sezon hazırlıklarını sürdüren Arka Sokaklar dizisinin ‘efsane komiseri’ Mesut Güneri’yi canlandıran Şevket Çoruh, diziden ayrılacağını duyurdu.

Çoruh, ‘Hoşça kal Mesut’ notuyla Twitter’dan paylaştığı veda yazısında şunlar yazıyor: “16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar’da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut’la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu’na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler. Uzaktan görenler MESUT sanıyor, bir ŞEVKET’e döndü benim hayatım…”

Şevket Çoruh’un gelecek planlarının ne olduğu bilinmiyor. Çoruh, son dönemde tiyatroya ağırlık vermişti.