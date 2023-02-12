Bir deprem, üç millet: Aynı enkazın altında Rum Ortodoks, Suriyeli ve Türkler

Yıkıcı depremlerin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde Rum Ortodoks, Suriyeli ve Türk aileler aynı enkazın başında yakınlarını bekliyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.

Enkazdan kurtarılan yurttaşların hikayeleri olduğu kadar, enkazdan yakınlarının çıkarılmasını bekleyen aileler de var. Rum Ortodoks, Suriyeli ve Türk aileler, aynı ateşin başında çalışmaları gözlüyor.

Diken muhabiri Altan Sancar, Antakya’da aynı ateşin başında ısınan üç milleti anlattı…