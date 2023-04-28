‘Bir Clubhouse vardı’ ne oldu ona?

Önceki yıl bir anda yıldızı parlayıp aynı hızla popülerliğini kaybeden ses bazlı sosyal medya uygulaması Clubhouse yeni bir sayfa açıyor.

Pandeminin etkisini sürdürdüğü iki yıl öncesinde birden yaygınlaşan Clubhouse‘un kurucuları, artık adından pek söz edilmeyen sosyal medya uygulamasının ‘yeniden yaratılacağını’ duyurdu.

Paul Davison ve Janet Roth, şirket blogundan yeni yol haritasıyla ilgili bilgi verdi.

Şirketin yarısı işten çıkarıldı

İnişe geçiş döneminde ilk icraat olarak şirkette yüzde 50 küçülmeye gidilmiş. Ancak çoğu teknoloji şirketinin tersine sebep olarak ekonomik durgunluk değiy şirketin değişen öncelikleri gösteriliyor.

İşten çıkarmalar nedeniyle derin üzüntü duyduğunu söyleyen iki kurucu, ‘daha küçük bir ekiple hızlı ve ürün odaklı çalışılacağını’ söyledi.

Clubhouse 2.0

Eskisi gibi popüler olmasa da 4 milyar dolar değer biçilen Clubhouse’un CEO’su Paul Davison, geçen yıl katıldığı bir etkinlikte pandemi sonrasında dünyanın yeniden şekillendiğini söylemiş, “Dünyanın tekrar açılmasıyla birlikte, arkadaşlarınızla buluşabileceğiniz, arkadaşlarınızın arkadaşlarıyla tanışabileceğiniz ve harika konuşmalar yapabileceğiniz bir yerin daha da büyük bir ihtiyaç haline geleceğine inanıyoruz” demişti.

Clubhouse yeni dönemi bu gerçeği göz önüne alarak şekillendiriyor ancak nasıl bir ürün üzerinde çalıştıklarını henüz belli değil.