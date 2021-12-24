Geçen yıl bir çalışanın işverene ortalama maliyeti 5 bin 194 lira olarak açıklandı.

TÜİK’in 2020’ye dair işgücü maliyeti istatistiğine göre finans ve sigorta faaliyetleri, 13 bin 587 lirayla aylık maliyeti en yüksek sektör oldu.

İkinci sırada ise 9 bin 732 lirayla bilgi ve iletişim yer alırken, 8 bin 628 lirayla kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektörleri üçüncü oldu.

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, 2 bin 703 lirayla en düşük sektör olurken, bunu 3 bin 129 lirayla inşaat, 3 bin 751 lirayla da diğer hizmet faaliyetleri sektörleri izledi.