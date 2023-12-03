Kuzey İrlanda’nın Enniskillen kasabasındaki 80’ine merdiven dayamış ‘Charlie’nin Barı’ Noel reklamıyla sosyal medyada beğeni topladı.

Reklam artık her sektörün olmazı olmazı. Cenaze levazımatçılarından emlakçılara kadar hemen hemen herkes reklam videolarıyla adını duyurmaya çalışıyor. 1944 yılında açılan bir pub da buna dahil!

Charlie’nin Barı’nın Noel için hazırlanan videosu izleyenleri hüzünlendirirken, düşündürüyor da…

Videoda üzgün görünen yaşlı bir adam bir mezara çiçek bırakmaya gider, sonra yolda yürürken gençler tarafından görmezden gelinir. Ardından Charlie’nin Barı’na gider ve aradığı sıcak karşılamayı görür. Barda içkilerinin yudumlayan genç bir çift ve onların küçük köpekleri tek başına oturan beyefendiyle arkadaş olur ve sohbete bir masanın etrafında devam ederler…

Videoya Birdy’nin ‘People Help the People’ şarkısı eşlik ederken kapanışta Yeats’in “Yabancılar henüz tanışmadığınız dostlardır’ sözü yer alıyor.

The Guardian‘ın aktardığına göre video iPhone’la çekildi ve 700 sterline (25 bin 590 lira) mal oldu.

Kısıtlı bir bütçeyle neler yapılabileceğini gösteren Charlie’nin Barı bu yılın en iyilerine girmeyi başardı gibi.

TikTok’ta 500 binden fazla izlenen video, İngiliz perakende devi John Lewis ve komedi dizisi Derry Girls’ün yazarı Lisa McGee’den de övgü aldı.