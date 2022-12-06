Bir baba-kızın Fethiye tatili ve büyüme hikayesi: Aftersun MUBI’ye geliyor

Charlotte Wells’in ilk uzun metrajlı filmi, Paul Mescal’in başrolünde yer aldığı uluslararası festivallerden ödüllerle dönen ‘Aftersun’ (Güneş Sonrası) 6 Ocak’ta MUBI’de gösterime girecek.

Aftersun

Ödüllü kısalar ‘Blue Christmas’ ile ‘Laps’in yönetmeni de olan İskoç Charlotte Wells’in bu ilk uzun metrajlı filmi, izleyici karşısına çıktığı Cannes Film Festivali’nde Jüri Ödülü’nü alırken, başrolünde yer alan Paul Mescal’in performansı ve yenilikçi tarzı büyük beğeni toplamıştı.

Britanya Bağımsız Film Ödülleri’ne ‘en iyi film’ dahil yedi ödülle damga vuran Aftersun, 6 Ocak’ta dijital yayın platformu MUBI Türkiye’de yayımlanacak.

Heyecanla beklediğimiz üçlü aynı karede. GÜNEŞ SONRASI / AFTERSUN, Britanya Bağımsız Film Ödülleri’nde En İyi Film dahil yedi ödül birden kazandı.



6 Ocak’ta sadece MUBI’de.



📸 @shutterstocknow @BIFA_film pic.twitter.com/YJCwmi7czS — MUBI Türkiye (@mubiturkiye) December 6, 2022

Boşanmış ebeveynlerin çocuğu olan Sophie’nin, babasıyla Türkiye’de yaptığı tatili konu alan filmde, bir baba-kız ve büyüme hikayesi anlatılıyor.

1990’larda geçen dramada Sophie, yirmi yıl önce on bir yaşındayken babası Callum ile Fethiye’de geçirdiği bir tatilin sevinçlerini ve kendine has melankolisini düşünür. Tanıdığı babayı tanımadığı adamla uzlaştırmaya çalışırken Sophie, aradaki boşlukları gerçek ve hayali anılarla doldurur.