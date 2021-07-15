Bir ayda 15 akrabasını Covid-19 nedeniyle kaybetti: ‘Tsunami, yanardağ, soykırım gibi’

Covid-19 salgınında üçüncü dalganın yaşandığı Afrika ülkesi Namibya’nın eski futbol yıldızlarından Marley Ngarizemo, bir ayda 15 akrabasını kaybetti.

Fotoğraf: www.afro.who.int

2008 Afrika Uluslar Kupası’nda ülkesinin milli takımında forma giyen Ngarizemo, Covid-19 nedeniyle kaybettiği yakınları arasında, babası, erkek kardeşi, kardeşinin eşi, teyzesinin de bulunduğunu belirterek, altı akrabasına daha tanı konduğunu, onları hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.

“Dünyanın nereye gittiğini bilemiyorum artık” diyen Ngarizemo, yaşadığı acıyı tarif etmenin mümkün olmadığını, bir yakınının yasını tutarken üst üste diğerlerini kaybettiğini anlattı.

Marley Ngarizemo. Fotoğraf: BBC

“Bunu tsunami, yanardağ patlaması hatta soykırıma bile benzetebiliriz. Bilmiyorum sanki suda zehir var gibi bir durum ve içtiğin damlada var veya yok” dedi.

2,5 milyon nüfuslu ülkede 108 bin 785 kişiye virüs bulaştı; 2 bin 240 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Haziran sonunda ulusa seslenen Devlet Başkanı Hage Geingob, en kötüsünün henüz gelmediğini, üçüncü dalganın ağustos ortasında pik yapacağını ve eylül ortasına kadar sürebileceğini belirterek, “Virüsün evlerimize, toplumumuza yayılmasını önlemek sizi ve benim elimde” demiş ve önlemlerin dikkate alınmasını istemişti.

Ancak buna rağmen önlemlere uyulmuyor. Vaka sayısı hastanelerin kapasitesini aştığı için geçici hastanelerin kurulduğu, oksijen sıkıntısı nedeniyle doktorların hastalar arasında seçim yapmak zorunda kaldığı ülkede çoğu kişinin maskeyi kolunda, tek kulağında, çenesinde tuttuğu ya da takmadığı belirtiliyor. Mağaza, pazar yeri ve restoranlara alınan kişi sayısına sınır konmuyor. 10 kişiden kalabalık grupların toplanması yasak ama bunun da ihlal edildiği bildiriliyor.