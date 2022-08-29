Bir ay sürecek: ‘Beşiktaş Festivali’ yarın başlıyor

Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği bir ay sürecek ‘Beşiktaş Festivali’ yarın Kenan Doğulu konseriyle başlıyor. 1 Ekim’e kadar sürecek festivalde Selda Bağcan, Goran Bregoviç, Musa Eroğlu, Birsen Tezer, Bülent Ortaçgil ve Hadise gibi isimler yer alacak.

Kenan Doğulu-Birsen Tezer-Bülent Ortaçgil-Hadise

30 Ağustos’ta Milli Mücadele’nin kazanıldığı Zafer’in 100. yılında Türk pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu konseriyle başlayacak festival kapsamında birçok sanatçı Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda ve Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda İstanbullularla buluşacak.

Sanatçılar Parkı’nda halk müziği şenliği

Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı 3-11 Eylül’de halk müziği şenliğine ev sahipliği yapacak. 3 Eylül’de Barabar, 4 Eylül’de Oğuz Aksaç, 7 Eylül’de Musa Eroğlu, 8 Eylül’de Hüseyin Turan, 9 Eylül’de Yekpare, 11 Eylül’de Erdal Erzincan konser verecek.

Piyano resitali

14 Eylül’de yine Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda Kerem Görsev Quartet’in konseri var.

Britanyalı sanatçı Luke Jerram’ın yarattığı 7 metre çapında NASA’dan alınmış birebir ay yüzeyi görüntüsünün yaklaşık 1:500000 ölçeğindeki gerçek yüzeyinin yansıtıldığı ‘Museum of the Moon’ etkinlikte sergilenecek.

‘Beşiktaş MoonFest’ kapsamındaysa beş farklı usta isim Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda sahneye çıkacak. 16 Eylül’de Bülent Ortaçgil, 18 Eylül’de Duygu Soylu, 19 Eylül’de Tuluğ Tırpan Trio, 20 Eylül’de Nil Karaibrahimgil ve 21 Eylül’de Jülide Özçelik İstanbullularla buluşacak.

23 Eylül’de İskender Paydaş ve 30 Eylül’de Birsen Tezer yine aynı mekanda sevilen şarkılarını seslendirecek.

Festival Hadise konseriyle son bulacak

30 gün boyunca birçok yerli ve yabancı müzisyenin ağırlanacağı festivalde, müzik dışı etkinlikler, açık hava sinema, söyleşi, yoga ve benzeri aktiviteler de yer alacak. Festival Türkiye’nin sevilen pop müzik sanatçılarından Hadise’nin konseriyle son bulacak. Hadise en sevilen şarkılarını Barbaros Meydanı’nda seslendirecek.