AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın kalp krizi geçirip anjiyo oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yıldırım’ın önemli bir sağlık sorununun olmadığını bildirdi.

Binali Yıldırım kalp krizi geçirdi. (AA)

Binali Yıldırım kalp krizi geçirdi. Yıldırım’ın anjiyo olduğu bildirilirken Bakan Koca’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Koca’nın açıklaması şöyle: “Sayın Binali Yıldırım’ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım’ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim.”