ABD’li şarkıcı Billie Eilish, kadınlara da ilgisi olduğunu ilk kez açıklamasının ardından gelen tepkilere şaşırdığını belirterek “Bu çok açık değil miydi?” diye sordu.

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21 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı Varierty’nin geçen ayki ‘Kadınların Gücü’ sayısında biseksüel (hem erkeklere hem de kadınlara veya birden fazla cinsiyete yönelik romantik veya cinsel çekim hissetmek) olduğunu ilk kez şu sözlerle dile getirmişti: “Fiziksel açıdan kadınlardan etkileniyorum. Fakat aynı zamanda güzellikleri ve varlıkları gözümü korkutuyor.”

Söyleşi birçok kişide şaşkınlık yaratırken Eilish de tepkilere şaşırmış.

Cinsel yönelimini kamuoyunun bildiğini varsaydığını belirten Eilish şöyle dedi: “Aşikar değil miydi? Gerçekten inanmıyorum. Neden sadece var olamıyoruz? Uzun süredir böyleyim, sadece bunun hakkında konuşmuyordum.”

Herkesin artık bunu bilmesinin kendisi için heyecan verici olduğunu belirten Eilish espri yapmayı da ihmal etmedi: “Kadınlardan hâlâ korkuyorum ama bence güzeller.”