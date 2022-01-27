Bilim adına Covid bulaştırılacak gönüllüler aranıyor

Dünyanın kasıtlı olarak katılımcılara corona virüsü bulaştırmaya yetkili ilk deney ekibi, daha iyi aşılar geliştirme amacıyla sürdürülen çalışmalarında gönüllüler arıyor.

Britanya’nın Oxford Üniversitesi’ndeki deney geçen nisan ayında başlamıştı. Britanya ‘challenge’ deneyleri olarak bilinen çalışmayla insanlara Covid-19 bulaştırmaya izin veren ilk ülke olmuştu.

Deneyin hala devam eden birinci fazında enfeksiyona neden olması için ne kadar virüs gerektiği üzerine odaklanılıyor. Üniversitenin açıklamasına göre ikinci fazda ise enfeksiyondan kurtulmak için gerekli olan bağışıklık tepkisi tespit edilecek.

Araştırmacılar virüse maruz bırakılan kişilerde belirtisiz ya da hafif Covid-19’a neden olacak olası en zayıf enfeksiyonu bulmaya çok yaklaştı.

Daha sonrası için aşılı ya da doğal yollarla virüsü kapmış gönüllüleri bu dozda virüse maruz bırakarak, hastalığın önlenmesi için hangi seviyede antikor ya da bağışıklık hücresi gerektiğini belirlemeyi planlıyorlar.

Deneyden elde edilecek bulgularla gelecekte daha hızlı ve etkili yeni aşılar geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bilim insanları daha önce birçok enfeksiyon hastalığına karşı tedavi geliştirmek için insanlı deneyler yapmıştı ancak bu Covid-19’da bilinen ilk insanlı deney olma özelliği taşıyor.

Deneylerde hastalık bulaştırılan gönüllülerin zarar görme riski var. Ancak üniversite gerekli önlemleri aldığını belirtti.

Katılımcıların sağlıklı-18-30 yaş arasında bireyler olması gerekiyor. En az 17 gün karantinaya alınan katılımcılarda semptom gelişmesi halinde Regerneron şirketinin monoklonal antikor tedavisi Ronapreve uygulanıyor.