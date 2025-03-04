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Yaramazlara biraz batar!

Biletsiz yolcu taşıyana 85 bin liraya kadar ceza

Biletsiz yolcu taşıyanlara 300 lira idari para cezasının alt sınırı 8 bin 500, üst sınırıysa 85 bin liraya çıkarılacak.

Fotoğraf: AA

AKP, Karayolu Taşıma Kanunu’ndaki idari para cezalarının artırılmasına, doğum yardımına ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) çalışanlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi hazırladı.


Bu hafta TBMM başkanlığına sunulması beklenen teklife göre Karayolu Taşıma Kanunu’ndaki para cezaları artacak.

Biletsiz yolcu taşıyanlara verilen 300 lira idari para cezasının alt sınırı 8 bin 500, üst sınırı da 85 bin liraya çıkacak. Sözleşmesiz taşımacılık yapanlara da aynı miktarlarda ceza kesilecek.

Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılaraysa 5 bin lira ila 50 bin lira ceza verilecek.

Doğum yardımı ve DHMİ düzenlemesi

Teklifle doğum yardımına ilişkin ‘Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ değişecek.

Düzenlemeyle 1 Ocak 2025’ten itibaren doğum yardımının miktarını cumhurbaşkanı belirleyecek. Doğum yardımları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan ödenecek. Bu yardımlardan vergi kesintisi yapılmayacak.

Ayrıca teklifle DHMİ çalışanlarına ‘Eurocontrol havacılık tazminatı’ verilmesi için düzenleme yapılacak.

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