Bilal Meşe: Ne yaparsan yap, bu kadroyla kafa tutamazsın arkadaş!

Rakibin ofansif gücünü ve kadro derinliğini iyi hesaplayan Rıza Hoca, orta sahayı kalabalık tuttu, Necip’i ön liberoya çekti. Aslında taktik iyi, ancak kantarda her yönüyle ağır basan bir Fenerbahçe var. Sen ne yaparsan yap, bu kadroyla kafa tutamazsın arkadaş!

Maça arzulu ve istekli başlayan Kartal’dı. Gelin görün ki, bu faktörleri pozisyon üretimine yansıtamıyorsan, neye yarar ki… Rakibine ikinci yarıda teslim bayrağını çekersin arkadaş!

Rıza Hoca’nın tüm hamlelerine karşın, Kartal, güçlü rakibine yenilmekten kurtulamadı. Bırakın zirveye tutunması, kan kaybetmeye devam ediyor!

Bilal Meşe’nin yazısı