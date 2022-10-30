Bikinili baristalar davayı kazandı: Kent yönetimi kıyafetlerine karışamayacak

ABD’nin Washington eyaletindeki Everett kentinde, bikini veya iç çamaşırıyla çalışan baristalar, bunların giyilmesini yasaklamak isteyen şehir yönetimiyle aralarındaki hukuki mücadeleyi kazandı.

Fotoğraflar: Facebook

Eyalette yüzlerce barista (profesyonel kahve ekipmanlarıyla kahve hazırlamak ve sunmakla görevli kişiye verilen isim) işe vardığında üstünü değiştirip iç çamaşırı veya mayolarını giyiyor. ‘Bikinili baristalar’ diye tanınıyorlar. Genellikle yol kenarlarındaki ‘kulübe’ şeklindeki büfe benzeri işletmelerde kahve satıyorlar. Başka yerlerde sorun olmazken Everett’te konu yargıya taşındı.

Belediye, ”Bizi giyim yönetmeliğimize aykırı” görüşünü savunurken, baristalar istedikleri kıyafetle çalışma konusunda kimsenin karışmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek bikinilerini çıkarmayı reddetti. ‘Hillbilly Hotties’ adlı zincirin sahibi ve çalışanları dava açtı.

Seattle kentinde 2017’de açılan davanın hakimi, baristaların bikini giymelerine izin vermemenin hem ABD hem de eyaletin anayasasına aykırı olduğunu, çalışırken istedikleri şeyi özgürce giyme haklarının ihlal edildiğini kararlaştırdı.

Mahkemenin kararının gerekçesinde kentin giyim yönetmeliğinin anayasaya aykırı olduğunun altı çizildi. Mahkeme, ayrıca, kent yönetiminin 14 gün içinde karşı tarafla görüşüp bundan sonra atılacak adımları netleştirmesini istedi.

Everett’te 2017’de uygulamaya konulan yönetmelik, tüm çalışanların, işyeri sahiplerinin, hızlı servis veren işletmelerde ‘vücutlarının üst ve alt kısmını kapatacak şekilde’ giymesini öngörüyor. Bu işletmelere, kafeler, fast food lokantaları ve Hillbilly Hotties’in kahve satış noktaları da dahil.