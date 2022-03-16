Biden’ın kararnamesi Bitcoin’i devre dışı bırakma planı mı?

Bazı uzmanlara göre ABD Başkanı Joe Biden’ın imzaladığı kararnameyle dijital dolara yeşil ışık yakması, kripto para birimi Bitcoin’i devre dışı bırakma planının bir parçası.

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Biden yönetimi geçen hafta devlet kurumlarına kripto paralara daha fazla odaklanmalarına yönelik talimat vermiş, söz konusu hamle kripto para piyasasında yüzde 10’a varan yükselişe neden olmuştu.

BloombergHT’nin aktarığına göre stratejist David Woo, ABD kararnamesi sonrası Bitcoin’de ortaya çıkan reaksiyonun tamamen yanlış değerlendirmeden kaynaklandığını söyledi.

Eski Bank of America araştırma direktörü Woo’ya göre ABD Hazine Bakanlığı, Bitcoin’i dışlamaya meyilli ve ABD’ye ait bir dijital para, Bitcoin için hayli negatif bir adım olacak.

Woo’nun değerlendirmeleri şöyle: “Her merkez bankası kendi dijital parasını çıkardığında ‘Bitcoin’e ne için ihtiyacımız olacak, bir rakibe neden ihtiyacımız var‘ sorularını sormaya başlayacaklar. Bitcoin için şu anda öne sürebileceğiniz tüm pozitif argümanlar yakında yok olacak.”

Bitcoin tarihi zirvesinin çok altında

Bitcoin kasım ayında 69 bin doları kadarı gördükten sonra ciddi oranda değer kaybetti. Biden’ın imzaladığı kararname sonrasıysa son iki yılın en dar işlem aralığına sıkışmış durumda. Bitcoin bugün 40 bin dolar seviyesinde hareket ediyor.

Dünya genelinde birçok hükümet ve merkez bankası kendi dijital varlıklarını oluşturma hazırlığındayken, Çin geçen aylarda Pekin Kış Olimpiyatları sırasında dijital yuanı vitrine çıkarmıştı.

Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard da geçen ay konuyla ilgili şunları söylemişti: “Doların dünya genelinde bir ödeme aracı olarak önemini göz önünde bulundurursak ABD’nin Fed tarafından çıkarılacak bir dijital para etrafında oluşturulacak araştırma ve politika geliştirme konusunda öncü olması hayati önem taşıyor.”