Biden’a gönderilen ‘Ukrayna’da diplomasi’ çağrısı mektubu senatoda infial yarattı

ABD’de liberal demokrat senato üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden’a Ukrayna savaşında Rusya’yla diplomasi yapması çağrısıyla gönderdikleri mektubu, senatodaki demokratlar arasında infial yaratınca geri çekti.

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ABD’de liberal eğilimli demokrat 30 Temsilciler Meclisi üyeleri, Başkan Joe Biden’a gönderdikleri mektupta, Ukrayna stratejisinin değiştirilmesi ve Ukrayna savaşının bitirilmesi için doğrudan diplomasi yoluna gidilmesi çağrısında bulunmuştu: “Ukrayna ve tüm dünya açısından bu savaşın tahribatı ve yıkıcı bir gerginlik tırmanması riski göz önüne alındığında, bu çatışmanın uzamasının engellenmesinin hem Ukrayna’nın hem de ABD’nin çıkarına olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle Ukrayna’ya verilen ekonomik ve askeri desteğin yanına, gerçekçi bir ateşkes anlaşması için diplomatik baskı ve çabaları artırmanızı koymanızı istiyoruz.”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, söz konusu mektubun Beyaz Saray’a ulaştığını doğrulamıştı.

ABD’de liberal görüşlü demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin Biden’a gönderdiği mektup demokratlar arasında infiale yol açtı.

Birçok demokrat ismin konuya tepki göstermesinin ardından, imzacılardan Pramile Jayapal, söz konusu mektubun geri çekildiğini açıkladı.

Jayapal, yazılı açıklamasında, mektubun birkaç ay önce yazıldığını ancak bir personel tarafından güvenlik incelemesinden geçirilmeden yayımlandığını belirterek tüm sorumluluğu üzerine aldığını belirtti.

Söz konusu mektubun, cumhuriyetçi Kevin McCarthy’nin Ukrayna’ya yardımların kesilmesi imasında bulunduğu mektupla aynı zamanda yayımlanmasının ‘talihsizlik‘ olduğunu belirten Jayapal, tüm bunlara rağmen diplomasinin tek çıkar yol olduğu vurgusunu yaptı.