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Yaramazlara biraz batar!

Biden, Rusya ve Belarus ile ticari ilişkileri askıya alan tasarıyı onayladı


ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Fotoğraf: Reuters

Temsilciler Meclisi’nde 17 Mart’ta, Senato’da 7 Nisan’da kabul edilen tasarı, Biden’ın da imzasıyla yasalaştı.


Yasa, ABD’nin, Rusya ve Belarus’a çok daha yüksek gümrük vergisi koymasına, birçok ürünün ihracat ve ithalatına yasak getirmesine ve ABD ile bu ülkeler arasındaki tüm ticari aktivitelerin önemli ölçüde zorlaşmasına imkan tanıyor.

Biden, geçen ay Ukrayna savaşından dolayı Rusya’nın artık ‘en ayrıcalıklı ülkeler‘ listesinden çıkarıldığını ve bu ülkeyle ‘normal ticari ilişkileri’ askıya aldıklarını duyurmuştu.

Sürecin resmi olarak başlaması ve tamamlanması için Kongre harekete geçmişti.

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