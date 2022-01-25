Diken

Yaramazlara biraz batar!

Biden mikrofonun açık olduğunu fark etmeden muhabire küfretti

ABD Başkanı Joe Biden mikrofonunun açık olduğunu fark etmeden bir muhabire küfretti.

Dün Beyaz Saray’da bir basın toplantısı sonrası gazeteciler dışarı çıkarılırken Fox TV muhabiri bağırarak söz aldı. Bu kişi Biden’ın düzenli görüştüğü muhabirlerden Peter Doocy’di ve yaklaşan ara seçimlerde yüksek enflasyonun sorun yaratıp yaratmayacağını öğrenmek istedi.


Henüz kürsüden inmemiş olan Biden mikrofonun açık olduğunu fark etmeden soruyla dalga geçip önce “Harika bir kazanç… Daha fazla enflasyon” dedi, ardından ekledi: “Ne aptal bir o.ç.”

ABD tüketici fiyatları aralık ayında düzenli şekilde artarak yaklaşık kırk yılın en büyük yıllık enflasyon artışına ulaştı.

Doocy olaydan bir saat sonra Biden’ın cep telefonundan kendisine ulaşarak “Kişisel bir şey değil dostum” dediğini aktardı.

Video: Washington Post

SON HABERLER

Sonsuzluğa giden gerçek bir yıldız

Sanat, sanatçı, halk birlikteliğinin kirletilmediği zamanlardan gelip, sonsuzluğa giden gerçek bir yıldız Fatma Girik… Güle güle Ezo Gelin…

Boğaziçi’nin seçilmiş temsilcilerinden dekanların görevden alınmasına tepki

Boğaziçi Üniversitesi Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) üyesi akademisyenler, üniversite öğretim üyelerinin resmi yazışma platformuna bir e – posta göndererek ‘kayyım rektör’ rektör Prof. Dr. Naci İnci’nin üç dekanı görevden alınmasına tepki gösterdi ve uygulama için ‘Hukuksuz’ değerlendirmesini yaptı.