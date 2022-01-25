Biden mikrofonun açık olduğunu fark etmeden muhabire küfretti

ABD Başkanı Joe Biden mikrofonunun açık olduğunu fark etmeden bir muhabire küfretti.

Dün Beyaz Saray’da bir basın toplantısı sonrası gazeteciler dışarı çıkarılırken Fox TV muhabiri bağırarak söz aldı. Bu kişi Biden’ın düzenli görüştüğü muhabirlerden Peter Doocy’di ve yaklaşan ara seçimlerde yüksek enflasyonun sorun yaratıp yaratmayacağını öğrenmek istedi.

Henüz kürsüden inmemiş olan Biden mikrofonun açık olduğunu fark etmeden soruyla dalga geçip önce “Harika bir kazanç… Daha fazla enflasyon” dedi, ardından ekledi: “Ne aptal bir o.ç.”

ABD tüketici fiyatları aralık ayında düzenli şekilde artarak yaklaşık kırk yılın en büyük yıllık enflasyon artışına ulaştı.

Doocy olaydan bir saat sonra Biden’ın cep telefonundan kendisine ulaşarak “Kişisel bir şey değil dostum” dediğini aktardı.