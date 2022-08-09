Biden, Çin’e kayan üretimin ABD’ye dönmesini teşvik için çip yasasını imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, yerli yarı iletken üretiminin artırılması ve ABD’nin konumunu Çin’e karşı güçlendirilmesi için ‘Çip ve Bilim Yasasını’ imzaladı ve bunu, ‘nesillerde bir kez gelen yatırım fırsatı’ diye niteledi.

Fotoğraf: Reuters

Biden, Beyaz Saray’daki Gül Bahçesi’nde (Rose Garden) düzenlenen törende, Çin’e kayan çip üretiminin tekrar ABD’ye dönmesini teşvik eden 280 milyar dolarlık çip yasasını, bazı eyaletlerin valileri, teknoloji şirketlerinin yöneticileri ve özel davetlilerin huzurunda imzaladı.

Biden, “Bugün imzaladığım Çip ve Bilim Yasası, ABD için nesilde bir kez gelen yatırım fırsatı olarak Amerikan halkının gurur duyabileceği bir yasadır. Çip endüstrisinin geleceği Amerika’da üretilecek” dedi.

Yasanın hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler tarafından desteklendiğini ve bunun ‘kritik öneme sahip olduğunu’ kaydeden Biden, şöyle konuştu: “Ülkemizin geleceği hakkında bu kadar iyimser olmamın sebebi sizlersiniz. Biliyorsunuz, Çip ve Bilim Yasası Amerika’da yarı iletken üretme çabalarımızı güçlendiriyor. Bu yatırım tek başına 40 bin istihdam yaratacak.”

ABD başkanı, yeni yasa için yatırım nedeniyle gelecek altı ay boyunca yarı iletken fabrikalarının inşa edileceği, sadece bu inşa sürecinin tek başına 1 milyondan fazla istihdam sağlayacağını bildiren analize atıfla konuştu.

‘ABD tekrar lider olacak’

Biden, ABD’nin elini rakiplerine karşı güçlendirecek yasanın Çin’i ‘rahatsız ettiğini’ iddia ederek, şöyle devam etti: “Çin Komünist Partisi’nin bu yasa tasarısına karşı ABD iş dünyasında aktif olarak lobi yapmasına şaşmamalı. ABD, bu gelişmiş çiplerin üretiminde dünyaya öncülük etmelidir. Bu yasa tam olarak bunu yapacak.

Eskiden dünyada araştırma ve geliştirmede bir numaraydık, şimdi dokuzuncu sıradayız. Çin on yıllar önce sekizinci sıradaydı, şimdi ikinci sıraya yükselmiş durumda ve diğer ülkeler hızla yaklaşıyor. ABD dünyaya liderlik ediyordu. Size söz veriyorum gelecek 10 yıllarda da buna devam edecek.”

Çip ve Bilim Yasası

ABD Senatosu 27 Temmuz’da, 33 senatörün “Hayır” oyuna karşı 64 senatörün “Evet” oyuyla çip üretimi sektörüne 280 milyar dolarlık yardımı öngören yasa tasarısını onaylamış, tasarı bir gün sonra ABD Temsilciler Meclisi’nde 243 kabul, 187 ret ve bir çekimser oyla kabul edilmişti.

ABD’de yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik çip yasası, otomobilden elektroniğe kadar birçok endüstride üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.

Yasa, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için dört yıllığına yüzde 25’lik vergi indirimini içeriyor.