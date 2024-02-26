Biden bu defa ülkeleri karıştırdı

Sık sık yaptığı gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bu defa da Rusyay’la Çin’i karıştırdı.

Fotoğraf: Reuters

Tarihteki en yaşlı ABD başkanı olan Biden, kamuoyu önündeki gaflarına bir yenisini ekledi.

Biden, Ulusal Valiler Birliği’nin yıllık toplantısında konuşma sırasında Çin ile Rusya’yı karıştırdı. ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın kendisinden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakınlaşmasını istediğini anlatan Biden, şunları dedi:

“Şi ile çok zaman geçirdim. Ben başkan yardımcısıyken, başkanım (Obama) bana Şi Cinping’i daha yakından tanımamı istediğini söyledi. Çünkü Rusya’nın başı olacağı aşikardı.”