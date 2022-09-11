‘Biberin çöpünü çekerek’ ekmeklerini kazanıyorlar

Türkiye’nin önemli biber üretim merkezlerinden Gaziantep’in İslahiye ilçesinde hasat edilen acı biberler, işçiler tarafından temizlenip fabrikalarda işlenerek pul bibere dönüşüyor.

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İslahiye’de 25 bin dekar alanda üretilen biberler, bölgedeki birçok kişiye iş imkanı sağlıyor. Hasat edilen acı biberler ilçedeki fabrikalarda işlenmeden önce, biberin çöpünün çekilmesi olarak nitelendirilen temizleme aşaması tamamlanıyor.

Çoğu kadın 7 bin kişi

Çoğu kadınlardan oluşan yaklaşık 7 bin kişi, oluşturulan alanlarda biber temizleme işinde çalışarak aile bütçesine katkı sunuyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, tescilli İslahiye biberinden bu yıl 44 bin ton rekolte beklendiğini belirtti.

Köse, pul biber işinde mevsimlik işçilerin de çalıştığını anlatarak, “Bir kişi, ortalama kilosu 1 liradan 200 kilo çöp çekerek günde 200 lira kazanıyor. Herkesin gayretine bağlı olarak bu ücret daha da artabiliyor” dedi.