Biber fideleri uzayda çiçek açtı

ABD’li astronot Megan McArthur, uzay istasyonunda (ISS) deney amaçlı yetiştirdikleri biber fidelerinin çiçek açtığını açıkladı. McArthur, gelecek hafta çiçeklerin yerini küçük biberlere bırakacağını belirtti.
McArthur, fotoğraflarla paylaştığı mesajında, “Bu daha karmaşık bitkileri Uzay İstasyonu’nun benzersiz ortamında yetiştirmeyi öğrenmek, gelecekteki gezegen görevlerindeki astronotların kendi yiyeceklerinden bazılarını yetiştirmelerini sağlayacaktır!” ifadelerini kullandı.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından gelişmiş bitki yaşam alanında yürütülen ve Mart 2022’de tamamlanması beklenen deneyde, New Mexico Hatch Green Şili biberi türü kullanıldığı belirtildi.
NASA, uzayda mikro yerçekimi olan bir alanda yetiştirmek için biberin seçildiğini bunun nedeninin bir C vitamini kaynağı biberlerin yetiştirilmesi, çimlenmesi, büyümesi ve meyvelenmesinin uzun sürmesi olduğunu açıkladı.