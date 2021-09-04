Biber fideleri uzayda çiçek açtı

ABD’li astronot Megan McArthur, uzay istasyonunda (ISS) deney amaçlı yetiştirdikleri biber fidelerinin çiçek açtığını açıkladı. McArthur, gelecek hafta çiçeklerin yerini küçük biberlere bırakacağını belirtti.

Space Chile update: they’re blooming🌸! I’m grinning! We expect to see small developing fruit in another week. Learning to grow these more complicated plants in @Space_Station’s unique environment will enable astronauts on future planetary missions to grow some of their own food! pic.twitter.com/gGtQqyaKs0 — Megan McArthur (@Astro_Megan) September 3, 2021

McArthur, fotoğraflarla paylaştığı mesajında, “Bu daha karmaşık bitkileri Uzay İstasyonu’nun benzersiz ortamında yetiştirmeyi öğrenmek, gelecekteki gezegen görevlerindeki astronotların kendi yiyeceklerinden bazılarını yetiştirmelerini sağlayacaktır!” ifadelerini kullandı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından gelişmiş bitki yaşam alanında yürütülen ve Mart 2022’de tamamlanması beklenen deneyde, New Mexico Hatch Green Şili biberi türü kullanıldığı belirtildi.

NASA, uzayda mikro yerçekimi olan bir alanda yetiştirmek için biberin seçildiğini bunun nedeninin bir C vitamini kaynağı biberlerin yetiştirilmesi, çimlenmesi, büyümesi ve meyvelenmesinin uzun sürmesi olduğunu açıkladı.