Bezos’a, eski çalışanından dava: Irk ayrımcılığına uğradığını iddia ediyor

Evindeki eski çalışanlardan biri, ırk ayrımcılığına uğradığı gerekçesiyle Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’a dava açtı.

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2019’da işe başlayan ve üç yıl süreyle ABD’li milyarderin Seattle kentindeki evinde çalışan yardımcılarından Mercedes Wedaa, dava dilekçesinde, kendisinin ve diğer Hispanik çalışanların beyaz çalışanlara kıyasla farklı muamele gördüğünü ifade etti.

Wedaa, ‘temizlik işleri’ dışında evin içine girmesinin yasak olduğunu, tuvalete girmek için çamaşırhanenin camından yukarı tırmanmak zorunda kaldığını bu nedenle sık tuvalete gidemediğini ve idrar yollarında sorun yaşadığını anlattı. Bunun sadece kendisinin başına gelmediğinin altını çizdi.

Dilekçeye göre Wedaa günde 10-14 saat çalışıyordu. Bezos ve ailesi evdeyse dinlenme veya yemek molası bile vermiyordu. Çalışanlar çamaşırhanede yemek yiyordu.

O son derece saygılı ve nazik olmasına rağmen Bezos’un evini yöneten kişinin kendisine ve diğerlerin karşı agresif davrandığını vurguladı.

Wedaa hem bireysel olarak Bezos’a hem de onun varlıklarını işleten, mülklerini değerlendiren iki şirket Zefram ve Northwestern’e dava açtı.

Bezos’un avukatı Harry Korrell, suçlamaları reddetti ve Wedaa’nın ırk ayrımcılığına uğradığı iddialarının saçma ve asılsız olduğunu söyledi. ”İddiaları araştırdık. Asılsız, temelsiz şeyler. Altı haneli maaş alıyordu ve ev hizmetlerinde çalışan ekibin başındaydı. Kendi yemek ve mola saatlerini belirleyebilecek durumdaydı. Çalışanlara tahsis edilen tuvaletler ve banyolar vardı. Wedaa’nın işten çıkarılma nedeninin düşük performansıyla ilgili olduğunu kanıtlayabiliriz. 9 milyon dolar talep etti ve reddedildi. Bunun üzerine dava açtı.”